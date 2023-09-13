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جدول مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Romarinho Ittihad 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف دام قرابة العشرة أيام.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الاتحاد ضد الأخدود، بينما يواجه الوحدة فريق ضمك.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة ضمن الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي والتي من أهمها مباراة الفيصلي والجبلين، ومواجهة أحد والبكيرية، بالإضافة إلى العربي والصفا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 "14-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الأخدود - الاتحاد18:00 مصر والسعوديةبلال علامشاهد
الوحدة - ضمك21:00 مصر والسعوديةسعد يحيىشاهد

دوري يلو السعودي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفا - العربي18:20 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
هجر - جدة18:20 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
البكيرية - أحد18:45 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - الباطن19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - الجبلين20:30 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

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