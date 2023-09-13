جدول مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف دام قرابة العشرة أيام.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الاتحاد ضد الأخدود، بينما يواجه الوحدة فريق ضمك.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة ضمن الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي والتي من أهمها مباراة الفيصلي والجبلين، ومواجهة أحد والبكيرية، بالإضافة إلى العربي والصفا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 "14-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الأخدود - الاتحاد 18:00 مصر والسعودية بلال علام شاهد الوحدة - ضمك 21:00 مصر والسعودية سعد يحيى شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفا - العربي 18:20 مصر والسعودية السعودية الرياضية هجر - جدة 18:20 مصر والسعودية السعودية الرياضية البكيرية - أحد 18:45 مصر والسعودية السعودية الرياضية العروبة - الباطن 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية الفيصلي - الجبلين 20:30 مصر والسعودية السعودية الرياضية

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