جدول مباريات اليوم الخميس 13 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الخميس 13 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم الخامس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بالإضافة إلى مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وانطلاق الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى، ونشهد إقامة مباراتين.

ويلعب منتخب الكاميرون صاحب الأرض في مواجهة تبدو سهلة نظريًا أمام إثيوبيا، ولحساب المجموعة ذاتها يلعب الرأس الأخضر أمام بوركينا فاسو.

أما في إنجلترا، نشهد إقامة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بين آرسنال وليفربول.

كما تقام مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، والتي تُلعب في العاصمة السعودية، الرياض.

ويشهد الخميس مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، حيث نواصل كذلك إقامة ثلاث مباريات في البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 يناير 2022 "13-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الكاميرون - إثيوبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max الرأس الأخضر - بوركينا فاسو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

الدوري السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الفتح 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - آرسنال 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الجونة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سموحة - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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