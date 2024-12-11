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Takefusa Kubo Real Sociedad Volodymyr Brazhko Dynamo Kyiv(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الأوروبيConference League

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 حيث تستمر عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة السادسة من الدوري الأوروبي ودوؤي المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري المؤتمر والدوري الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 "12-12-2024"

الدوري الأوروبي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
روما - سبورتنج براجا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2جواد بدة
باوك - فرينكفاروش19:45 مصر، 20:45 السعوديةTOD-
أولمبياكوس - تفينتي19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports Extra HD 1سمير اليعقوبي
سانت جيلواز - نيس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 4أحمد فؤاد
لودوجريتس - ألكمار19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 6باسم الزير
مالمو - جلطة سراي19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
فيكتوريا بلزن - مانشستر يونايتد19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
هوفنهايم - ستيوا بوخارست19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 5محمد السعدي
رينجرز - توتنهام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
بورتو - ميدتيلاند22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6منتصر الأزهري
سلافيا براج - أندرلخت22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD-
أياكس - لاتسيو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
ريال سوسييداد - دينامو كييف22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده
ليون - أينتراخت فرانكفورت22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
بودو جليمت - بشيكتاش22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4عامر الخوذيري
إلفسبورج - كاراباج22:00 مصر، 23:00 السعوديةTOD-

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستانا - تشيلسي17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
فيورنتينا - لاسك لينز19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 8أحمد عبده
بيتروكوب - ريال بيتيس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 9مصطفى العلوان

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