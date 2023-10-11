جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_Mikel Merino_Spain vs Scott McTominay_Scotland(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب إسبانيا بمنتخب اسكتلندا.

وسنتابع أيضاً مباراة كولومبيا والأوروجواي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم أيضاً.

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كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب مصر ضد زامبيا، بالإضافة إلى ودية الجزائر والرأس الأخضر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 "12-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
لاتفيا - أرمينيا19:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 2
روسيا البيضاء - رومانيا21:45 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 6
أندورا - كوسوفو21:45 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 8
ألبانيا - التشيك21:45 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 4
إسبانيا - اسكتلندا21:45 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1
كرواتيا - تركيا21:45 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 2
جزر فارو - بولندا21:45 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 5
قبرص - النرويج21:45 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 3

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
كولومبيا - أوروجواي23:30 مصر والسعوديةعيسى الحربينSSC HD 1
الأرجنتين - باراجوايالجمعة 13 أكتوبر
02:00 مصر والسعودية		فارس عوضSSC HD 1
تشيلي - بيروالجمعة 13 أكتوبر
03:00 مصر والسعودية		عبد الله الغامديSSC HD
البرازيل - فنزويلاالجمعة 13 أكتوبر
03:30 مصر والسعودية		حماد العنزيSSC Sports HD 5

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - ذهاب الدور الأول

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سنغافورة - جوام14:00 مصر والسعودية-
كمبوديا - باكستان15:00 مصر والسعودية-
إندونيسيا - بروناي دار السلام15:00 مصر والسعودية-
هونج كونج - بوتان15:00 مصر والسعودية-
أفغانستان - منغوليا17:00 مصر والسعودية-
اليمن - سريلانكا20:00 مصر والسعوديةSSC HD

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الإمارات - الكويت19:00 مصر والسعوديةعامر عبد اللهAD Sports HD 1
مصر - زامبيا19:00 مصر والسعوديةمحمد الكوالينيOnTime Sports 1
السويد - مولدوفيا20:00 مصر والسعوديةمحمد المبروكيbeIN Sports Xtra 1
الجزائر - الرأس الأخضر22:00 مصر والسعودية-TV 6 Algerie

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