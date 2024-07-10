تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 حيث نتابع نصف النهائي الثاني من كوبا أمريكا بين أوروجواي وكولومبيا، والتي سيحدد الطرف الثاني من المباراة النهائية لمواجهة منتخب الأرجنتين.

كما نتابع لقاء الزمالك وطلائع الجيش ضمن الجولة 16 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، بينما تأجلت مباراة المقاولون وطلائع الجيش حداداً على وفاة اللاعب أحمد رفعت رحمه الله.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 "11-07-2024"

كوبا أمريكا 2024 - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوروجواي - كولومبيا 03:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 16