جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
Juventus Di Maria FC Séville BounouGetty Images
الدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيالدوري الإماراتي للمحترفينكأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

من جديد تعود عجلة الكرة الأوروبية للدوران، وتشتعل المنافسات في المسابقات الكبرى التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وتقرب فرقها من التتويج.

الكرة الإيطالية ممثلة بفريقين في نصف نهائي الدوري الأوروبي هما روما ويوفنتوس، تمامًا كما يتم تمثيلها في دوري أبطال أوروبا بقطبي ميلانو.

وعلى صعيد دوري المؤتمر الأوروبي، تبرز مباراتان قويتان في نصف النهائي بين فيورنتينا وبازل من ناحية، ووست هام وألكمار من ناحية مقابلة.

في السطور التالية نستعرض لكم أهم مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 "11-05-2023"

الدوري الأوروبي - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
يوفنتوس - إشبيلية22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
روما - باير ليفركوزن22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيورنتينا - بازل22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
وست هام - ألكمار22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجزيرة - اتحاد كلباء17:15 مصر والسعودية، 18:15 الإماراتأبو ظبي الرياضية
خورفكان - الوصل17:15 مصر والسعودية، 18:15 الإماراتأبو ظبي الرياضية

كأس الملك سلمان - تصفيات التأهل 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشباب - تشرين20:30 السعودية ومصرSSC

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