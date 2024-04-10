جدول مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 مواجهة في السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد بجانب مباريات الدوري الأوروبي وعلى رأسها لقاء ليفربول وأتالانتا.

كما يواجه إنتر ميامي نظيره مونتيري في إياب ربع نهائي كأس الكونكاكاف في مباراة لا تحتمل سوى فوز كتيبة ليونيل ميسي بعد الخسارة ذهابًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب مباريات الدوري المصري وأبرزها مواجهة الأهلي مع زد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

أما إن كنت ترغب في متابعة المباريات المنقولة على شبكة SSC Sports، يمكنك مشاهد البث المياشرة من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد كما هو الحال في السوبر السعودي ودوري أبطال الكونكاكاف.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024 "11-04-2024"

السوبر السعودي 2024 - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الهلال - الاتحاد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات SSC SPORT 1 HD فارس عوض شاهد SSC SPORT 5 HD مدحت شلبي SSC SPORT 1 SD عيسى الزدجالي أبو ظبي الرياضية آسيا 1 عامر عبدالله

الدوري الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ميلان - روما 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 3 حفيظ دراجي ليفربول - أتالانتا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 1 محمد بركات باير ليفركوزن - وست هام 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 2 محمد المبروكي بنفيكا - مارسيليا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 4 نوفل باشي

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أولمبياكوس - فناربخشه 19:45 السعودية، 18:45 مصر beIN SPORTS HD 5 أحمد عبده فيكتوريا بلزن - فيورنتينا 19:45 السعودية، 18:45 مصر beIN SPORTS HD 8 عادل خلو كلوب بروج - باوك 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 8 مضر اليوسف أستون فيلا - ليل 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 5 حسن العيدروس

دوري أبطال الكونكاكاف - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث في السعودية التعليق مونتيري - إنتر ميامي 05:30 السعودية، 04:30 مصر يوتيوب SSC SPORT 1 HD محمد حسين

الدوري المصري - الجولة 8