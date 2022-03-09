جدول مباريات اليوم الخميس 10 مارس 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 10 مارس 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع انطلاق منافسات الذهاب في دور الستة عشر من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات عربية مثيرة للاهتمام في الدوري السعودي.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث تقام مباريات ذهاب دور الستة عشر من البطولة، ونشهد يوم الخميس إقامة خمس مباريات، يأتي على رأسها مواجهة برشلونة وجلطة سراي التركي.

وبالإضافة إلى هذه المباراة المرتقبة، تنتظر الجماهير لقاء أتالانتا وباير ليفركوزن، والتي ستكون مباراة تعد بإثارة كبيرة.

كما نشهد الخميس أيضًا إقامة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بإقامة ثماني مباريات، أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام رين.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

أما في الدوري الإنجليزي، يحل تشيلسي ضيفًا على نوريتش سيتي إلى جانب عدد آخر من المباريات المؤجلة.

وبالانتقال عربيًا، تنطلق الخميس مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة التعاون ضد الفيصلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 مارس 2022 "10-03-2022"

الدوري الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - وست هام 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium جلاسكو رينجرز - النجم الأحمر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English براجا - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 أتالانتا - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برشلونة - جلطة سراي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - واتفورد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3 English ساوثامبتون - نيوكاسل 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium نوريتش سيتي - تشيلسي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ليدز يونايتد - أستون فيلا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

الدوري السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - أبها 17:25 مصر، 18:25 السعودية SSC التعاون - الفيصلي 17:50 مصر، 18:50 السعودية SSC

دوري المؤتمر الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة باوك - جينت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 فيتيسه أرنهيم - روما 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 سلافيا براج - لاسك لينز 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 بارتيزان بلجراد - فينورد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 مارسيليا - بازل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليستر سيتي - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أيندهوفن - كوبنهاجن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 بودو/جليمت - ألكمار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

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