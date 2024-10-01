تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها لقاء المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان، ومواجهة الإمارات وكوريا الشمالية، بالاضافة إلى قطر ضد قرغيزستان، والمواجهة العربية الخالصة بين فلسطين والعراق..

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً دوري الأمم الأوروبية التي تجمع إيطاليا وبلجيكا، إنجلترا ضد اليونان، وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا نتابع الجولة الثالثة والتي أبرزها لقاء الجزائر وتوجو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أمم أوروبا، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 "10-10-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستراليا - الصين 12:10 السعودية، 13:10 الإمارات beIN Sports 6 محمد المبروكي أوزباكستان - إيران 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات الكأس 8 مصطفى العلوان الأردن - كوريا الجنوبية 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 2 باسم الزير الإمارات - كوريا الشمالية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 5 علي سعيد الكعبي الكأس 7 سمير المعيرفي قطر - قرغيزستان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي الكأس 5 خالد الحدي عمان - الكويت 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 4 عصام الشوالي البحرين - أندونيسيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 6 محمد المبروكي العراق - فلسطين 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري الكأس 6 سمير اليعقوبي السعودية - اليابان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 3 حسن العيدروس الكأس 5 خليل البلوشي

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مولدوفا - أندورا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 7 نوفل باشي لاتفيا - مقدونيا الشمالية 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 محمد فوزي إيطاليا - بلجيكا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد بركات إنجلترا - اليونان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 5 علي محمد علي فنلندا - أيرلندا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 7 جواد بدة النمسا - كازاخستان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 8 محمد السعدي النرويج - سلوفينيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 6 أحمد عبده

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الثالثة