جدول مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على بطولة وحيدة، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.
ونتابع معاً مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023، حيث نشاهد الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها حرس الحدود ضد أسوان، بينما يتواجه كلً من إنبي وغزل المحلة الذي يحارب للبقاء في الدوري الممتاز رفقة الفريق الأسواني.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 "1-6-2023"
الدوري المصري - الجولة 30
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|حرس الحدود - أسوان
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|إنبي - غزل المحلة
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1