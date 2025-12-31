تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVESAFP
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026، حيث تقام مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي وأهمها مباراتا مانشستر سيتي ضد سندرلاند وليفربول ضد ليدز يونايتد.

كما تقام مباريات قوية لحساب بطولتي كأس عاصمة مصر "الرابطة" ودوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026 "01-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
كريستال بالاس - فولهام20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 2باسم الزير
ليفربول - ليدز يونايتد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي
برينتفورد - توتنهام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري
سندرلاند - مانشستر سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراةالموعد القنوات الناقلة
الطائي - الزلفي15:35 السعودية، 16:35 الإماراتتطبيق ثمانية
العروبة - الجندل15:35 السعودية، 16:35 الإماراتتطبيق ثمانية
الفيصلي - الرائد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتتطبيق ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الرابعة

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد السكندري - الزمالك17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1عصام عبده
وادي دجلة - الجونة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2مؤمن حسن
الإسماعيلي - مودرن سبورت20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0