تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 والقنوات الناقلة في المسابقات العربية والعالمية

الكل بات يشتاق لكرة القدم بشكل عام، وفي البطولات الكبرى لا توجد الآن العديد من المباريات مع انتهاء المواسم الكروية في معظم بلدان العالم.

الكل يترقب نهائيي دوري أبطال أوروبا السبت، وأبطال إفريقيا الأحد، ولكن قبل هذا الموعد يأتي يوم الجمعة بمباريات نادرة.

متابعو كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا سيكون لديهم الفرصة للاستمتاع بمباراة قوية بين إيطاليا وكوريا الجنوبية لحساب الدور نصف النهائي.

أما متابعو الدوري المصري فلديهم مباراة قوية تجمع الاتحاد السكندري العريق بالبنك الأهلي الطامح للهروب من مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 "09-06-2023"

كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - كوريا الجنوبية 00-00 مصر والسعودية beIN Sports HD

الدوري المصري - الجولة 31