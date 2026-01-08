تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حيث تنطلق مواجهات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب المنتخب السنغالي أمام مالي، والمغرب تواجه الكاميرون.

وفي الدوري الإسباني يلعب خيتافي مع ريال سوسييداد، ويواجه آينتراخت فرانكفورت، نظيره بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وتستمر مواجهات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الخليج مع ضمك، والتعاون مع الشباب والخلود أمام الاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، والدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن متابعة مباريات الدوري الألماني عن طريق منصة "شاهد".

كما يمكن مشاهدة مباريات، دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 "09-01-2025"

كأس أمم إفريقيا - ربع النهائي 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
مالي - السنغال17:00 المغرب، 18:00 مصر beIN SPORTS Max 1-
الكاميرون - المغرب20:00 المغرب، 21:00 مصرbeIN SPORTS Max 1-

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الخليج - ضمك16:10 السعودية، 17:10 الإماراتثمانية 1عبد الإله العمري
التعاون - الشباب18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانية 2عبد الله الحربي
الخلود - الاتحاد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1مشاري القرني

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
خيتافي - ريال سوسيداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرانكفورت - دورتموند22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد فهد الدريبي

طالع الجدول بالكامل من هنا

