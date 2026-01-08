جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حيث تنطلق مواجهات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب المنتخب السنغالي أمام مالي، والمغرب تواجه الكاميرون.

وفي الدوري الإسباني يلعب خيتافي مع ريال سوسييداد، ويواجه آينتراخت فرانكفورت، نظيره بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وتستمر مواجهات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الخليج مع ضمك، والتعاون مع الشباب والخلود أمام الاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، والدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن متابعة مباريات الدوري الألماني عن طريق منصة "شاهد".

كما يمكن مشاهدة مباريات، دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 "09-01-2025"

كأس أمم إفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مالي - السنغال 17:00 المغرب، 18:00 مصر beIN SPORTS Max 1 - الكاميرون - المغرب 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS Max 1 -

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخليج - ضمك 16:10 السعودية، 17:10 الإمارات ثمانية 1 عبد الإله العمري التعاون - الشباب 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية 2 عبد الله الحربي الخلود - الاتحاد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق خيتافي - ريال سوسيداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 16