جدول مباريات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في مونديال قطر.
وتنطلق الجمعة 9 ديسمبر 2022 منافسات الدور ربع النهائي من المونديال، والتي تعد بالكثير من الندية والإثارة، حيث نشهد إقامة مباراتين مثيرتين للاهتمام.
المباراة الأولى، يلعب فيها منتخب البرازيل، الطامح إلى حصد اللقب السادس في تاريخه، أمام منتخب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، على استاد المدينة التعليمية.
أما المباراة الثانية فهي بنكهة كلاسيكية، وتجمع بين هولندا والأرجنتين، في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات، وتقام المباراة على استاد لوسيل.
في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 "09-12-2022"
كأس العالم – ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|كرواتيا - البرازيل
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|هولندا - الأرجنتين
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
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