تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 حيث نتابع اللقاء المرتقب بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، في نهائي أولمبياد 2024.

كما نتابع لقاء البنك الأهلي والمصري في دور الـ16 من كأس مصر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 "09-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرنسا - إسبانيا 19:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري

كأس مصر - دور الـ16