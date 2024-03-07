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مباريات اليوم 8 مارس 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – الليجاCupالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك نهائي كأس مصر والذي سيجمع الأهلي والزمالك، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وعلى الصعيد الأوروبي تنطلق مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني بمبارة برشلونة وريال مايوركا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مارس "08-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الرياض - الهلال17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC SPORTS 1 & 5فهد العتيبي
راشد الدوسري
الطائي - الحزم17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HDخالد المديفر
الاتحاد - الأخدود20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORTS 1&5رؤوف خليف
مشاري القرني

كأس مصر - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأهلي - الزمالك19:30 مصر، 20:30 السعوديةOnTime Sports 1مدحت شلبي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برشلونة - ريال مايوركا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
شتوتجارت - أونيون برلين22:30 السعودية، 21:30 مصرbeIN SPORTS 5عامر الخويري

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلدية المحلة - الجونة16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتس 1

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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