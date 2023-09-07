جدول مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Arabia Saudita Costa Rica Partido Amistoso 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب جورجيا ضد إسبانيا ومباراة سلوفاكيا ضد البرتغال.

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كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 "08-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
جورجيا - إسبانيا19:00 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1
سلوفاكيا - البرتغال21:45 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1
لوكسمبورح - أيسلندا21:45 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 4
البوسنة - ليشتنشتاين21:45 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD Xtra 2
قبرص - اسكتلندا21:45 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 2
تركيا - أرمينيا21:45 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD Xtra 1
كرواتيا - لاتفيا21:45 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 5

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مصر - إثيوبيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6
بوركينا فاسو - إيسواتيني21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
مالي - جنوب السودان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السعودية - كوستاريكا22:00 مصر والسعوديةSSC
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تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باراجواي - بيرو01:30 مصر والسعوديةbeIN Sports
كولومبيا - فنزويلا02:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
الأرجنتين - الإكوادور03:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
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