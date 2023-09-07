جدول مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب جورجيا ضد إسبانيا ومباراة سلوفاكيا ضد البرتغال.

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كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 "08-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة جورجيا - إسبانيا 19:00 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 1 سلوفاكيا - البرتغال 21:45 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1 لوكسمبورح - أيسلندا 21:45 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 4 البوسنة - ليشتنشتاين 21:45 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports HD Xtra 2 قبرص - اسكتلندا 21:45 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 2 تركيا - أرمينيا 21:45 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD Xtra 1 كرواتيا - لاتفيا 21:45 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 5

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - إثيوبيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 بوركينا فاسو - إيسواتيني 21:00 مصر والسعودية beIN Sports مالي - جنوب السودان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - كوستاريكا 22:00 مصر والسعودية SSC

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تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة باراجواي - بيرو 01:30 مصر والسعودية beIN Sports كولومبيا - فنزويلا 02:00 مصر والسعودية beIN Sports الأرجنتين - الإكوادور 03:00 مصر والسعودية beIN Sports

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