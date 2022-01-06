جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تعود الانتعاشة إلى كرة القدم الأوروبية بداية من يوم الجمعة 7 يناير 2022، حيث نشهد فيه إقامة مباريات في الدوري الألماني والفرنسي، وكأس إنجلترا، إلى جانب عدد من المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

البداية من السعودية، وتحديدًا من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقام ثلاث مباريات لحساب الجولة 16 من منافسات موسم 2021-22.

المواجهة الأبرز بطبيعة الحال ستكون مواجهة الاتحاد المتصدر أمام الفيحاء على ملعب "الجوهرة المشعة" من أجل مواصلة التربع على قمة جدول الترتيب.

كما تنطلق الجمعة منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الألماني، حيث تقام بماراة واحدة، يحل فيها بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفًا على بايرن ميونخ.

أما في الدوري الفرنسي، فتنطلق الجولة 20 من المسابقة، حيث تقام مباراة واحدة فقط، حيث يستضيف بوردو نظيره مارسيليا.

وفي كأس إنجلترا، يحل مانشستر سيتي ضيفًا على سويندون تاون، في الدور الثالث من البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 يناير 2022 "7-1-2022"

الدوري السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الاتفاق 15:20 السعودية، 14:20 مصر SSC التعاون - الحزم 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC الاتحاد - الفيحاء 19:55 السعودية، 18:55 مصر SSC

كأس إنجلترا - الدور الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة سويندون تاون - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة بوردو - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم