Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 في جولة جديدة، كما تقام مباريات جولة جديدة في دوري روشن ودوري يلو السعوديين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي وكأس العالم تحت 17 عامًا على تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا" والدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن ودوري يلو السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

جدول مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 "07-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة التعليق
الفيحاء - الأخدود16:20 السعودية، 17:20 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
الفتح - التعاون17:35 السعودية، 21:35 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
النجمة - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إلتشي - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس إف سي - رين22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports 4محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيزا - كريمونيزي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتشاشا
STARZPLAY

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيردر بريمن - فولفسبورج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الطائي - الوحدة15:30 السعودية، 16:30 الإماراتثمانية
الباطن - الدرعية17:45 السعودية، 18:45 الإماراتثمانية
جدة - العربي18:25 السعودية، 19:25 الإماراتثمانية

كأس العالم تحت 17 عامًا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنجلترا - هايتي 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN Xtra 2جواد بدة
السلفادور - كولومبيا 15:30 السعودية، 13:30 المغربbeIN Xtra 1-
 
ألمانيا - كوريا الشمالية 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Xtra 3محمد نضال
مصر - فنزويلا 16:30 السعودية، 15:30 مصرbeIN Sports HDمحمد فوزي
المكسيك - كوت ديفوار 17:45 السعودية، 18:45 الإماراتbeIN Xtra 2محمد المبروكي
سويسرا - كوريا الجنوبية 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Xtra 3باسم الزير
البرازيل - إندونيسيا 18:45 السعودية، 19:45 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد البلوشي
زامبيا - هوندوراس18:45 السعودية، 19:45 الإماراتbeIN Xtra 4نوفل باشي

