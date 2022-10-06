جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة السادسة من الموسم يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022.
وتقام ثلاث مباريات يوم الجمعة 7 أكتوبر في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون من مباراة يحل فيها النصر ضيفًا على أبها، أما المباراة الثانية فتجمع بين العدالة والفيحاء، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة يحل فيها الفتح ضيفًا على نادي الاتحاد.
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أما على المستوى الأوروبي، فتنطلق الجمعة 7 أكتوبر مباريات الجولة الثامنة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني بمباراة واحدة، حيث يحل فالنسيا ضيفًا على أوساسونا.
ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجمعة مباريات الجولة العاشرة لموسم 22-23 من الدوري الفرنسي، بمواجهة يستضيف فيها ليون نظيره تولوز.
أما في الدوري الألماني، فتنطلق الجولة مباريات الجولة التاسعة لموسم 2022-23 بمباراة واحدة، حيث يواجه فيردر بريمن نظيره هوفنهايم.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 "07-10-2022"
دوري روشن السعودي - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أبها - النصر
18:30 السعودية، 17:30 مصر
|شاهد VIP
الاتحاد - الفتح
21:00 السعودية، 20:00 مصر
العدالة - الفيحاء
21:00 السعودية، 20:00 مصر
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الدوري الإسباني - الجولة الثامنة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أوساسونا - فالنسيا
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ليون - تولوز
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 2
الدوري الألماني - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
هوفنهايم - فيردر بريمن
20:30 مصر، 21:30 السعودية
beIN Sports HD 3
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