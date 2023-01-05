جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتقل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي لتتجه الأنظار إلى الدوري السعودي، واليوم نستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 والذي سنشاهد فيه مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من دوري روشن، حيث يلعب العالمي أمام الطائي، كما تنطلق أيضًا منافسات بطولة خليجي 25.

وفي دوري روشن السعودي، تقام ثلاث مباريات، على رأسها بالطبع مواجهة النصر أمام الطائي، إلى جانب مباراة العدالة والفتح.

وتنطلق الجمعة 6 يناير 2023 منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، تجمع المباراة الأولى بين العراق وعمان، والثانية يلعب فيها المنتخب السعودي ضد اليمن.

كما تبدأ الجمعة منافسات الجولة 16 في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة فالنسيا ضد قادش.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 "06-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النصر - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP
الاتحاد - الهلال18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP
الوحدة - الشباب18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP

خليجي 25 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العراق - عمان19:00 السعودية - 20:00 الإماراتbeIN Sports HD
السعودية - اليمن21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports HD

الدوري الإسباني - الجولة 16

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إلتشي - سيلتا فيجو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
فالنسيا - قادش22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
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