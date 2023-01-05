جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتقل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي لتتجه الأنظار إلى الدوري السعودي، واليوم نستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 والذي سنشاهد فيه مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من دوري روشن، حيث يلعب العالمي أمام الطائي، كما تنطلق أيضًا منافسات بطولة خليجي 25.

وفي دوري روشن السعودي، تقام ثلاث مباريات، على رأسها بالطبع مواجهة النصر أمام الطائي، إلى جانب مباراة العدالة والفتح.

وتنطلق الجمعة 6 يناير 2023 منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، تجمع المباراة الأولى بين العراق وعمان، والثانية يلعب فيها المنتخب السعودي ضد اليمن.

كما تبدأ الجمعة منافسات الجولة 16 في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة فالنسيا ضد قادش.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 يناير 2023 "06-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ12

المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP الاتحاد - الهلال 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP الوحدة - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP

خليجي 25 - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة العراق - عمان 19:00 السعودية - 20:00 الإمارات beIN Sports HD السعودية - اليمن 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports HD

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1