أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026؟

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026 "06-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 28 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نابولي - تورينو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
الهلال - النجمة 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةمشاري القرني
الخليج - الحزم 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
التعاون - الفتح22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسليمان الشريف

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سيلتا فيجو - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - موناكو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وولفرهامبتون - ليفربول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزمالك - الاتحاد 21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT 1محمد الشاذلي
المصري - الإسماعيلي 21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT 2أيمن الكاشف
الجونة - وادي دجلة21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport Maxمؤمن حسن

