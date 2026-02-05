جدول مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 "06-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة هيلاس فيرونا - بيسا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 6 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيلتا فيجو - أوساسونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ميتز - ليل 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 2 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة أونيون برلين - أينتراخت فرانكفورت 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوم - الرياض 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات ثمانية خالد المديفر الاتفاق - ضمك 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية راشد الدوسري النصر - الاتحاد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مولودية الجزائر - الهلال السوداني 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 1 محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 17