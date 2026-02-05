Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 "06-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا - بيسا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 6أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيلتا فيجو - أوساسونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ميتز - ليل22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 2نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أونيون برلين - أينتراخت فرانكفورت22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوم - الرياض17:25 السعودية، 18:25 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الاتفاق - ضمك18:00 السعودية، 19:00 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
النصر - الاتحاد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مولودية الجزائر - الهلال السوداني21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 1محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجونة - مودرن سبورت17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1مؤمن حسن
طلائع الجيش - الاتحاد السكندري20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي
بتروجيت - إنبي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2طارق الأدور

