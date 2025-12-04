تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، حيث نتابع الجولة الثانية من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب عمان مع المغرب، والمنتخب السعودي يواجه جزر القمر.

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال أوفيدو مع ريال مايوركا، ويلعب مارسيليا مع ليل في الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 "05-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
عمان - المغرب17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعصام الشوالي
الكأس-
-
عمان الرياضيةمحمد الريامي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
stc tv
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشامحمد حسين
جزر القمر - السعودية21:30 السعودية، 22:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعامر الخوذيري
السعودية الرياضية 1مشاري القرني
MBC 1أحمد النفيسة
الكأس-
-
الشارقة الرياضيةسالم السالمي
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
الكويت الرياضيةطارق الملا
عمان الرياضيةيونس الرواحي
شاشاعلي دراج

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال أوفييدو - مايوركا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ماينتس - مونشنجلادباخ22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني
MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بريست - موناكو21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDنوفل باشي
ليل - مارسيليا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد بركات

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0