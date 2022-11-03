جدول مباريات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تعود يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الجمعة مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية.
وتنطلق الجمعة 4 نوفمبر 2022 مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني.
البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تنطلق الجمعة 4 نوفمبر مباريات الجولة 13 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بمباراة واحدة يستضيف فيها جيرونا نظيره أتلتيك بيلباو.
ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 13 من موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي بمباراة واحدة تجمع بين أودينيزي وليتشي.
أما في فرنسا، فتنطق منافسات الجولة 14 من موسم 2022-23 للدوري الفرنسي بمباراة واحدة، حيث يحل أوسير ضيفًا على تروا.
وفي الدوري الألماني، فتنطلق الجولة مباريات الجولة 13 لموسم 2022-23 بمباراة واحدة، تجمع بين بوروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 "04-11-2022"
الدوري الإسباني - الجولة 13
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
|جيرونا - أتلتيك بيلباو
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 13
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أودينيزي - ليتشي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الفرنسي - الجولة 14
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
|تروا - أوسير
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 2
الدوري الألماني - الجولة 13
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
|بوروسيا مونشنجلادباخ - شتوتجارت
21:30 مصر، 22:30 السعودية
beIN Sports HD 3
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