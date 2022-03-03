جدول مباريات اليوم الجمعة 4 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم مستمرة ولا تتوقف، ويوم الجمعة 4 مارس 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية والعربية.

البداية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تستمر الجمعة مباريات الجولة 23 من موسم 2021-22، وتقام ثلاث مباريات، المباراة الأبرز بطبيعة الحال هي التي ستجمع بين الاتفاق والأهلي.

ومن السعودية إلى مصر، حيث تنطلق مباريات الجولة 12 من الدوري المصري، بمباراة قوية يحل فيها بيراميدز ضيفًا على المقاولون العرب.

أما على المستوى الأوروبي، تنطلق الجمعة 4 مارس مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني، بلقاء يحل فيه إشبيلية ضيفًا على ألافيس.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف إنتر الثالت نظيره ساليرنيتانا.

ثم في فرنسا، تنطلق مباريات الجولة 27 من "ليج 1" بمباراة تجمع بين لوريان وليون.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 مارس 2022 "04-03-2022"

الدوري السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الطائي 16:15 السعودية، 15:15 مصر SSC 5 HD التعاون - الفتح 18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC 6 HD الاتفاق - الأهلي 20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - ساليرنيتانا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - ليون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا بيليفيلد - أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - بيراميدز 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

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