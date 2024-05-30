تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Nassr - Aymeric Laporte v Michael OliveiraGetty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

King Cupكأس ليبيرتادوريس 1القنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة خصوصًا على المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 حيث نتابع نهائي كأس الملك السعودي 2024 وكذلك دور الـ 32 في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس.
إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق SHAHID.. وذلك على مستوى كأس الملك السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 31 مايو 2024 "31-05-2024"

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - بتروجيت17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1طارق حسن
بلدية المحلة - الجونة17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2طارق الأدور

كوبا ليبرتادوريس - مرحلة المجموعات الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بالميراس - سان لورينزو01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2نوفل باشي
إنديبندينتي ديل فالي - ليفربول01:00 مصر والسعوديةBein Sport 2 EN-
ريفر بليت - ديبورتيفو تاشيرا03:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
ليبرتاد - ناسيونال مونتفيديو03:00 مصر والسعوديةBein Sport 1 EN-

كأس الملك السعودي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الهلال - النصر21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD SSC Extra 1 HD SSC News HD
فارس عوض
مدحت شلبي
علي سعيد الكعبي
فهد العتيبي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان