جدول مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 في الدوري السعودية والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عادت وتيرة المباريات إلى سابق عهدها، بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث نشهد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام ثلاث مباريات يوم الجمعة 30 ديسمبر في افتاح منافسات الجولة 11 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون من مباراة يحل فيها الفيحاء ضيفًا على الفتح، أما المباراة الثانية فتجمع بين الوحدة والعدالة، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة نارية تجمع بين الشباب والاتفاق.

أما في الدوري الإنجليزي، فتنطلق الجولة 18 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين وست هام يونايتد وبرينتفورد، وفي المباراة الثانية يحل ليستر سيتي ضيفًا على ليفربول.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تتواصل مساء الجمعة مباريات الجولة 15 في موسم 2022-23 من "لا ليجا" بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد.

وبالعودة إلى الدوريات العربية، تختتم الجمعة منافسات الجولة العاشرة لموسم 2022-23 من الدوري المصري بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة سموحة ضد غزل المحلة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 "30-12-2022"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح - الفيحاء14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الوحدة - العدالة17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
الشباب - الاتفاق19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
وست هام - برينتفورد21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
ليفربول - ليستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
خيتافي - ريال مايوركا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
قادش - ألميريا20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports HD 2
سيلتا فيجو - إشبيلية20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
بلد الوليد - ريال مدريد22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports
البنك الأهلي - المقاولون العرب19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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