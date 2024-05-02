جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 حيث لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية، إضافة إلى مباريات قوية في الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 "03-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق التعاون - الهلال 18:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD عبدالله الغامدي الاتفاق - الفيحاء 21:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD سليمان الشريف أبها - الاتحاد 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD حماد العنزي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 عادل خلو

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تولوز - مونبلييه 20:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 4 جواد بدة لانس - لوريان 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 2 محمد بركات

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوتون تاون - إيفرتون 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 1 نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق زد - المقاولون العرب 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 مؤمن حسن الاتحاد السكندري - بلدية المحلة 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 أيمن الكاشف

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تورينو - بولونيا 21:45 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية غازي العمري

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق هوفنهايم - لايبزيج 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 أحمد عبده

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