جدول مباريات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، كما تقام أيضًا عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونفتتح اليوم بمباراة مثيرة للاهتمام تجمع بين البحرين والعراق، يليها مواجهة بين عمان وقطر، ثم يلعب منتخب الإمارات أمام منتخب موريتانيا، ويختتم اليوم بمواجهة بين سوريا وتونس.

أما في الدوري الإسباني، نشهد انطلاق الجولة 16 من المسابقة، بمباراة واحدة مساء الجمعة، يحل فيها ديبورتيفو ألافيس ضيفًا على غرناطة.

كما ينطلق أيضًا الأسبوع 14 من بطولة الدوري الألماني، بمباراة يحل فيها لايبزيج ضيفًا على أونيون برلين.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 "3-12-2021"

كأس العرب 2021 - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق البحرين - العراق 13:00 السعودية وقطر، 12:00 مصر beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي عمان - قطر 16:00 السعودية وقطر، 15:00 مصر beIN Sports HD 1 رؤوف خليف موريتانيا - الإمارات 19:00 السعودية وقطر، 18:00 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس سوريا - تونس 22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - ديبورتيفو ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني- الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - لايبزيج 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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