جدول مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة الفيحاء والهلال، والأهلي مع الخليج.

كما تنطلق مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب جنوى مع إنتر في أهمة مباريات اليوم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 "29-12-2023"

دوري روشن - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - الهلال 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد

SSC Extra 1 HD عبد الله الغامدي الرائد - أبها 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد

SSC SPORT 1 HD سليمان الشريف الأهلي - الخليج 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

SSC SPORT 1 HD عيسى الحربين

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - مونزا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 فيورنتينا - تورينو 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 جنوى - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - فروسينوني 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 2

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



SHAHID