جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.
ونعرض لكم مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.
هذا بجانب انطلاق اليوم الثاني من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023
جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 "28-07-2023"
كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء الرياضي المغربي
|16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الزمالك المصري - الاتحاد المنستيري التونسي
|18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الكويت - الوحدة الإماراتي
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|النصر السعودي - الشباب السعودي
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين - جنوب إفريقيا
|03:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|إنجلترا - الدنمارك
|11:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|الصين - هايتي
|14:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
المباريات الودية التحضيرية
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|يوفنتوس - ميلان
|05:30 مصر والسعودية
|الكويت الرياضية
|باريس سان جيرمان - سيريزو أوساكا
|13:20 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2