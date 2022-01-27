جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يناير 2022 والقنوات الناقلة
يتواصل يوم الجمعة 28 يناير 2022 مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بإقامة مباريات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، كما تقام أيضًا مباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية.
وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.
وفي قارة أمريكا، تقام الجمعة يناير 2022، أربع مباريات في الجولة 15 من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر.
اختيارات المحررين
المباراة الأبرز بطبيعة الحال ستكون مواجهة الأرجنتين أمام تشيلي، بالإضافة إلى مباراة باراجواي ضد أوروجواي.
جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021
كما تقام كذلك ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة المصرية، أبرزها مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 يناير 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يناير 2022 "28-1-2022"
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم - الجولة 15
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
باراجواي - أوروجواي
01:00 مصر، 02:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
تشيلي - الأرجنتين
02:15 مصر، 03:15 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
كولومبيا - بيرو
23:00 مصر، 00:00 السعودية (فجر الجمعة)
beIN Sports 1 HD Premium
فنزويلا - بيرو
00:00 مصر (فجر الجمعة)، 01:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
غزل المحلة - فاركو
14:30 مصر، 15:30 السعودية
OnTime Sports
إنبي - طلائع الجيش
14:30 مصر، 15:30 السعودية
OnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - الزمالك
17:00 مصر، 18:00 السعودية
OnTime Sports