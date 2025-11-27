تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Riyadh v Al-Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 في جولة جديدة، كما تقام مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا على تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 "28-11-2025"

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة التعليق
الخلود - الخليج17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانية 2خالد المديفر
الأهلي - القادسية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1سليمان الشريف

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - إلتشي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3سمير اليعقوبي

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ميتز - رين22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كومو - ساسوولو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتStarzPlayغازي العمري

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات (الجولة الثانية)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريفرز يونايتد - نهضة بركان18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 7محمد بركات
شبيبة القبائل - يانج أفريكانز18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 1حفيظ دراجي
الجيش الملكي - الأهلي21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
مولودية الجزائر - صن داونز21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 6محمد المبروكي

