جدول مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 في الدوري السعودية والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 27 يناير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام مباراتان يوم الجمعة 27 يناير في دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون من مباراة يحل فيها الشباب ضيفًا على الطائي والمقدمة من الجولة 18، أما المباراة الثانية فتجمع بين الوحدة والفتح والمؤجلة من الجولة التاسعة.

أما في الدوري الإسباني، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 19 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، يحل فيها إسبانيول ضيفًا على ألميريا.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة منافسات الجولة 20 من موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين بولونيا وسبيتسيا، والثاني بين ليتشي وسساليرنيتانا.

وبالعودة إلى الدوريات العربية، تنطلق الجمعة منافسات الجولة 16 لموسم 2022-23 من الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة المقاولون العرب ضد الاتحاد.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 "27-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن)

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP الوحدة - الفتح 20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - إسبانيول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - شتوتجارت 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - سبتسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - ساليرنيتانا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - طلائع الجيش 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - الداخلية 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

Shahid