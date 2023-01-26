جدول مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
Shahid header NEW December 2022Shahid
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري المصري الممتازالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالطائي vs الشبابالطائيالشبابالوحدة vs الفتحالوحدةالفتحألميريا vs إسبانيولألميرياإسبانيوللايبزيج vs شتوتجارتلايبزيجشتوتجارتلوريان vs ستاد رينلوريانستاد رينليتشي vs ساليرنيتاناليتشيساليرنيتانابولونيا vs سبيزيابولونياسبيزياأسوان vs طلائع الجيشأسوانطلائع الجيشالإسماعيلي vs الداخليةالإسماعيليالداخليةالمقاولون العرب vs الاتحادالمقاولون العربالاتحاد السكندري

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 في الدوري السعودية والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 27 يناير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام مباراتان يوم الجمعة 27 يناير في دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون من مباراة يحل فيها الشباب ضيفًا على الطائي والمقدمة من الجولة 18، أما المباراة الثانية فتجمع بين الوحدة والفتح والمؤجلة من الجولة التاسعة.

أما في الدوري الإسباني، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 19 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، يحل فيها إسبانيول ضيفًا على ألميريا.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة منافسات الجولة 20 من موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين بولونيا وسبيتسيا، والثاني بين ليتشي وسساليرنيتانا.

وبالعودة إلى الدوريات العربية، تنطلق الجمعة منافسات الجولة 16 لموسم 2022-23 من الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة المقاولون العرب ضد الاتحاد.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 "27-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الطائي - الشباب18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP
الوحدة - الفتح20:30 السعودية، 19:30 مصرشاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ألميريا - إسبانيول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوريان - رين22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لايبزيج - شتوتجارت21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - سبتسيا19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ليتشي - ساليرنيتانا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - طلائع الجيش14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sports
الإسماعيلي - الداخلية17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports
المقاولون العرب - الاتحاد19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

اختيارات المحررين