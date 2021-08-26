جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة
آخر تحديث
Goal - Shahid
تستمر الإثارة في المتعة في كرة القدم سواء على الصعيد العربي أو العالمي في يوم جديد.
الدوري السعودي يشهد مباريات قوية في ختام الجولة الثالثة بين الفيصلي والاتحاد، والطائي والفيحاء، والهلال والباطن..
أما الدوري المصري فيطل علينا بآخر جولة في المسابقة وسيلعب فيها سيراميكا كيلوباترا مع الإسماعيلي، والزمالك مع البنك الأهلي في مباراة تتويج الفارس الأبيض، ويلعب الأهلي مع أسوان.
اختيارات المحررين
أما على الصعيد الأوروبي تقام مباراتين في الدوري الإسباني بين ريال مايوركا وإسبانيول، وفالنسيا وألافيس
وفي الدوري الإيطالي، يلعب أودينيزي وفينيزيا، وهيلاس فيرونا أمام إنتر، ويستضيف بوروسيا دورتموند نظيره هوفنهايم في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.
-
تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر على شاهد VIP .. اشترك الآن!
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس "27-8-2021":
|الدوري السعودي - الجولة 3
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الفيصلي - الاتحاد
|19:00 السعودية، 18:00مصر
|شاهد VIP
|الطائي - الفيحاء
|19:15 السعودية، 18:15 مصر
|شاهد VIP
|الهلال - الباطن
|20:45 السعودية، 19:45 مصر
|شاهد VIP
|الدوري المصري - الجولة 34
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|سيراميكا - الإسماعيلي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ON Time Sports HD
|الزمالك - البنك الأهلي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ON Time Sports HD
|أسوان - الأهلي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ON Time Sports HD
|الدوري الإسباني - الجولة 3
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|ريال مايوركا - إسبانيول
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports 1
|فالنسيا - ألافيس
|22:15 مصر، 23:15 السعودية
|beIN Sports 1
|الدوري الإيطالي - الجولة 2
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|أودينيزي - فينيزيا
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|لا يوجد
|هيلاس فيرونا - إنتر
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|لا يوجد
|الدوري الألماني - الجولة 3
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا دورتموند - هوفنهايم
|20:30 مصر، 21:30 السعودية
|لا يوجد
اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم