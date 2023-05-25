جدول مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Percy Tau, Al AhlyBackpage
الدوري المصري الممتازالدوري الإيطالي - سيري آكأس العالم للناشئينطلائع الجيش vs الأهليطلائع الجيشالأهليسامبدوريا vs ساسوولوسامبدورياساسوولوفرنسا (تحت 20) vs غامبيا (تحت 20)فرنسا (تحت 20)غامبيا (تحت 20)أوروغواي (تحت 20) vs إنكلترا (تحت 20)Uruguay U20إنكلترا (تحت 20)كوريا الجنوبية vs هندوراس (تحت 20)كوريا الجنوبيةهندوراس (تحت 20)العراق vs تونس (تحت 20)العراقتونس (تحت 20)

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، وسنكون يوم الجمعة 26 مايو 2023 على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري المصري، حيث نشهد مساء الجمعة 26 مايو 2023 مباراة مرتقبة، يحل فيها الأهلي، متصدر الترتيب، ضيفًا على طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة من الجولة 22.

كما تنطلق مساء الجمعة منافسات الجولة 37 لموسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، حيث تقام مباراة واحدة تجمع بين ساسوولو وسامبدوريا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 "26-05-2023"

الدوري المصري - مباراة مؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش - الأهلي20:00 السعودية ومصرOnTime Sports

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ٍسامبدوريا - ساسوولو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
743591 الأصوات

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