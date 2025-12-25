جدول مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، حيث تنطلق الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة مصر مع جنوب إفريقيا، والمنتخب المغربي أمام مالي.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب الفتح مع الأهلي والخلود مع التعاون والهلال مع الخليج.

وتنطلق مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 "26-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفتح - الأهلي 16:05 السعودية، 17:05 الإمارات ثمانية جعفر الصليح الخلود - التعاون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية سليمان الشريف الهلال - الخليج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

كأس الأمم الإفريقية 2025 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أنجولا - زيمبابوي 13:30 المغرب، 14:30 مصر beIN SPORTS MAX أحمد عبده مصر - جنوب أفريقيا 16:00 المغرب، 17:00 مصر beIN SPORTS MAX علي محمد علي زامبيا - جزر القمر 18:30 المغرب، 19:30 مصر beIN SPORTS MAX حفيظ دراجي المغرب - مالي 21:00 المغرب، 22:00 مصر beIN SPORTS MAX جواد بدة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 13