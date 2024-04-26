جدول مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات دوري روشن السعودي ومواجهة هامة بين النصر والخليج.

هذا بجانب مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني وأهمهم مواجهة ليفربول ووست هام وأستون فيلا وتشيلسي، كما يواجه يوفنتوس نظيره ميلان في مباراة هامة بالدوري الإيطالي.

كما نتابع مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر والتي قد تحسم تتويج الفريق الباريسي بلقب الدوري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 "27-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الرائد - الاتفاق 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC SPORT 1 HD عبدالله الغامدي شاهد SSC SPORT 1 SD علي الربيع الأخدود - أبها 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC Extra 1 HD عبدالله المحيسن شاهد SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد الخليج - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC SPORT 1 HD مشاري القرني شاهد SSC SPORT 5 HD مدحت شلبي SSC SPORT 1 SD عائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - ليفربول 14:30 مصر والسعودية، 15:30 الإمارات beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري فولهام - كريستال بالاس 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports Xtra 2 مضر اليوسف مانشستر يونايتد - بيرنلي 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 1 محمد بركات وولفرهامبتون - لوتون 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports Xtra 1 محمد السعدي نيوكاسل يونايتد - شيفيلد 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 2 أحمد عبده إيفرتون - برينتفورد 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 2 جواد بدة أستون فيلا - تشيلسي 22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 1 خالد الحدي

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاس بالماس - جيرونا 15:00 مصر والسعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports HD 3 سمير اليعقوبي ألميريا - خيتافي 17:15 مصر والسعودية، 18:15 الإمارات beIN Sports HD 3 منتصر الأزهري ديبورتيفو ألافيش - سيلتا فيجو 19:30 مصر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 3 أحمد المعمري أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 3 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - مونزا 16:00 مصر والسعودية، 17:00 الإمارات AD Sports Premium 1 يوفنتوس - ميلان 19:00 مصر والسعودية، 20:00 الإمارات AD Sports Premium 1 لاتسيو - فيرونا 21:45 مصر والسعودية، 22:45 الإمارات AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - لوهافر 22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 4 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن ميونخ - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر والسعودية، 17:30 الإمارات beIN Sports HD 5 حفيظ الدراجي لايبزيج - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر والسعودية، 17:30 الإمارات beIN Sports HD 9 محمد المبروكي باير ليفركوزن - شتوتجارت 19:30 مصر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 1 نوفل باشي

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