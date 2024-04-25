جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات هامة في دوري روشن السعودي على رأسها الهلال والفتح ومواجهة الاتحاد مع الشباب.

كما نتابع إياب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباريات قوية للأهلي والترجي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 "26-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الهلال - الفتح 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC Extra 1 HD علي سعيد الكعبي شاهد محمد حسين ضمك - التعاون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC Extra 2 HD سعد يحيى شاهد الاتحاد - الشباب 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC SPORT 1 HD فارس عوض شاهد حاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال سوسييداد - ريال مدريد 22:00 السعودية ومصر، 23:00 الإمارات beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق صن داونز - الترجي التونسي 21:00 السعودية ومصر، 19:00 تونس beIN Sports HD 5 عصام الشوالي الأهلي - مازيمبي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 علي محمد علي

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