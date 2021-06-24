جدول مباريات اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 في بطولة الدوري المصري كوبا أمريكا وكأس العرب، وما هي القنوات الناقلة؟

تتوقف متعة يورو 2020 في يوم الجمعة 25 يونيو 2021، لكن هناك مباريات أخرى تعج بالإثارة والمتعة ينتظرها المشجعون.

على صعيد بطولة كوبا أمريكا، يلعب منتخب باراجواي مع نظيره التشيلي في مباراة حاسمة للغاية للمتأهل إلى دور الـ16.

أما في بطولة كأس العرب، فهناك قمة خليجية منتظرة في الأدوار التمهيدية ستجمع بين الكويت والبحرين.

الدوري المصري يعود للحياة مجددًا بمجموعة من المباريات المثيرة، تبدأ بمباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا.

كما يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري، ويلعب المصري مع الإنتاج الحربي وأخيرًا أسوان مع وادي دجلة.

صدارة رونالدو واقتحام بنزيما.. ترتيب أفضل اللاعبين في يورو 2020

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 يونيو"25-6-2021":

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلي - باراجواي 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

كأس العرب - التصفيات المباراة الموعد القناة الناقلة البحرين - الكويت 20:00 البحرين والكويت، 19:00 مصر beIN Sports HD، Alkass One HD

الدوري المصري - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD غزل المحلة - الاتحاد السكندري 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD أسوان - وادي دجلة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 2 المصري - الإنتاج الحربي 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم