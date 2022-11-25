جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة
تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم السادس من مونديال قطر.
وتقام يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الأولى والثانية.
البداية ستكون من المجموعة الثانية، حيث يفتتح اليوم السادس من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين منتخبي ويلز وإيران.
أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الأولى، ويلعب فيها منتخب قطر، صاحب الضيافة، مباراة قوية في مواجهة منتخب السنغال.
المباراة الثالثة، نستمر عبرها في المجموعة الأولى، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين هولندا والإكوادور.
المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم السادس في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثانية، وستجمع بين منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 "25-11-2022"
كأس العالم – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ويلز - إيران
|12:00 مصر، 13:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|قطر - السنغال
|15:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
|هولندا - الإكوادور
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|إنجلترا - الولايات المتحدة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Max