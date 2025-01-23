تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 حيث تنطلق جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى وفيها يلعب لاس بالماس مع أوساسونا في الدوري الإسباني، وتورينو أمام كالياري في الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 "24-01-2025"

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لاس بالماس - أوساسونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تورينو - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 -

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوكسير - سانت إيتيان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 19