تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين..

SHAHID

تعود عجلة كرة القدم الأوروبية للدوران بعد فترة التوقف الدولي، كذلك تعود كرة القدم في السعودية من خلال دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد توقف رائع للأخضر.

الاتحاد يطمح للانتصار حين يحل ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، بينما يستضيف النصر الأخدود في مباراة يطمح رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو ألا يمنوا فيها بأي مفاجآت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 24 نوفمبر 2023 "24-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة المعلق الاتفاق - الاتحاد 18:00 السعودية، 17:00 مصر عبدالله الدبل شاهد عبد الإله العمري

رؤوف خليف التعاون - الرياض 18:00 السعودية، 17:00 مصر نادي التعاون شاهد عبدالله الحربي

عبد العزيز الزيد الطائي - الرائد 21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي شاهد - النصر - الأخدود 21:00 السعودية، 20:00 مصر الأول بارك شاهد محمد حسين أضرضور

عبدالله الغامدي

عبدالعزيز السبر

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة ديبورتيفو الافيس - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية مينديثوروتثا beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة كولن - بايرن ميونخ 21:30 مصر،22:30 السعودية راين إينرجي ستاديون bein Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة باريس سان جيرمان - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية حديقة الأمراء BEIN SPORTS

الدوري المغربي - الجولة 10

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة المعلق الاتحاد الرياضي التوركي - الفتح الرياضي 21:00 مصر، 22:00 السعودية الفتح Arryadia SD/HD محمد العدالي

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



SHAHID