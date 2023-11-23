تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
SHAHID BANNER AUGUST 2023SHAHID
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري المغربي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تعود عجلة كرة القدم الأوروبية للدوران بعد فترة التوقف الدولي، كذلك تعود كرة القدم في السعودية من خلال دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد توقف رائع للأخضر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الاتحاد يطمح للانتصار حين يحل ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، بينما يستضيف النصر الأخدود في مباراة يطمح رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو ألا يمنوا فيها بأي مفاجآت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 24 نوفمبر 2023 "24-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالملعبالقناة الناقلةالمعلق

الاتفاق - الاتحاد

18:00 السعودية، 17:00 مصرعبدالله الدبلشاهدعبد الإله العمري
رؤوف خليف
التعاون - الرياض18:00 السعودية، 17:00 مصرنادي التعاونشاهدعبدالله الحربي
عبد العزيز الزيد
الطائي - الرائد21:00 السعودية، 20:00 مصراستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلويشاهد-
النصر - الأخدود21:00 السعودية، 20:00 مصرالأول باركشاهدمحمد حسين أضرضور
عبدالله الغامدي
عبدالعزيز السبر

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالملعبالقناة الناقلة
ديبورتيفو الافيس - غرناطة22:00 مصر، 23:00 السعوديةمينديثوروتثاbeIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراةالموعدالملعبالقناة الناقلة
كولن - بايرن ميونخ21:30 مصر،22:30 السعوديةراين إينرجي ستاديونbein Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراةالموعدالملعبالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةحديقة الأمراءBEIN SPORTS

الدوري المغربي - الجولة 10

المباراةالموعدالملعبالقناة الناقلةالمعلق
الاتحاد الرياضي التوركي - الفتح الرياضي21:00 مصر، 22:00 السعوديةالفتحArryadia SD/HDمحمد العدالي

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين