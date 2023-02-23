جدول مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Ruben Neves Wolverhampton WanderersGetty Images
دوري روشن السعوديدوري أبطال أفريقياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1أبها vs الوحدةأبهاالوحدةالعدالة vs الخليجالعدالةالخليجالمريخ vs شباب بلوزدادالمريخشباب بلوزدادالقطن الرياضي الكامروني vs الهلال السودانيالقطن الرياضي الكامرونيالهلال السودانيالوداد الرياضي vs بترو أتليتيكوالوداد الرياضيبترو أتليتيكوفولهام vs ولفرهامبتونفولهامولفرهامبتونإلتشي vs ريال بيتيسإلتشيريال بيتيسماينتس vs بوروسيا مونشنجلادباخماينتسبوروسيا مونشنجلادباخليل vs بريستليلبريست

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 24 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام مباراتان يوم الجمعة 24 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 18 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة يحل فيها الخليج ضيفًا على العدالة.

فيما تنطلق الجمعة منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، بإقامة ثلاث مباريات، الأولى عربية خالصة بين المريخ وشباب بلوزداد، والثانية يستضيف فيها القطن فريق الهلال، والثالثة تجمع بين الوداد وبيترو أتلتيكو.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف إلتشي نظيره ريال بيتيس.

أما في الدوري الإنجليزي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 25 لموسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة تجمع بين وولفرهامبتون وفولهام.

ومن إنجلترا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة تجمع بين ماينتس وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 "24-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - الوحدة16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
العدالة - الخليج18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المريخ - شباب بلوزداد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
القطن - الهلال18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
الوداد - بيترو أتلتيكو21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - وولفرهامبتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إلتشي - ريال بيتيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليل - بريست22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ماينتس - بوروسيا مونشنجلادباخ21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

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