جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Wydad Casablanca, Zouhair El-MoutarajiGetty
الدوري المغربي الممتازالدوري المصري الممتازالدوري التونسي - الدرجة الأولىالدوري الجزائري - الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العربية.

بعد انتهاء الدوريات الأوروبية بشكل رسمي، وبدء اللاعبين الأوروبيين إجازاتهم الصيفية، بات المشجعون العرب يتطلعون إلى الدوريات المحلية لمواصلة مشاهدة فرقهم المفضلة.

هذا ما سيتكرر يوم الجمعة 23 يونيو 2023 حيث ستقام العديد من المباريات لحساب البطولات العربية.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 "23-06-2023"

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراةالموعدالقناة الناقلة
اتحاد تطاوين - الأولمبي الباجي18:30 مصر والسعوديةالكاس
الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان18:30 مصر والسعوديةالكاس

اختيارات المحررين

الدوري المغربي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المغرب الفاسي - الوداد22:00 مصر والسعوديةARRYADIA HD
اتحاد طنجة - الجيش الملكي22:00 مصر والسعوديةARRYADIA HD
الرجاء - الدفاع الحسني الجديدي22:00 مصر والسعوديةARRYADIA SD\HD

الدوري الجزائري - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر20:00 مصر والسعوديةالرياضية الجزائرية

كأس مصر - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش. - البنك الأهلي18:30 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
الزمالك - فاركو21:30 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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