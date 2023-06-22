جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

بعد انتهاء الدوريات الأوروبية بشكل رسمي، وبدء اللاعبين الأوروبيين إجازاتهم الصيفية، بات المشجعون العرب يتطلعون إلى الدوريات المحلية لمواصلة مشاهدة فرقهم المفضلة.
هذا ما سيتكرر يوم الجمعة 23 يونيو 2023 حيث ستقام العديد من المباريات لحساب البطولات العربية.
في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 "23-06-2023"
الدوري التونسي - مجموعة التتويج
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|اتحاد تطاوين - الأولمبي الباجي
|18:30 مصر والسعودية
|الكاس
|الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
|18:30 مصر والسعودية
|الكاس
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الدوري المغربي - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المغرب الفاسي - الوداد
|22:00 مصر والسعودية
|ARRYADIA HD
|اتحاد طنجة - الجيش الملكي
|22:00 مصر والسعودية
|ARRYADIA HD
|الرجاء - الدفاع الحسني الجديدي
|22:00 مصر والسعودية
|ARRYADIA SD\HD
الدوري الجزائري - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر
|20:00 مصر والسعودية
|الرياضية الجزائرية
كأس مصر - دور الـ 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|طلائع الجيش. - البنك الأهلي
|18:30 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس
|الزمالك - فاركو
|21:30 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس