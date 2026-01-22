تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
شاهد الدوري الإيطالي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 "23-01-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر - بيسا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفانتي - إلتشي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوكسير - باريس سان جيرمان22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سانت باولي - هامبورج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العروبة - البكيرية15:50 السعودية، 16:50 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
الدرعية - الطائي16:40 السعودية، 18:40 الإماراتثمانيةبلال علام

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - يانج أفريكانز18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 1أحمد عبده
صن داونز - الهلال20:00 مصر، 19:00 المغربbeIN Sports 6منتصر الأزهري

كأس آسيا تحت 23 عامًا - تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كوريا الجنوبية - فيتنام18:00 السعودية، 19:00 الإماراتالكاس

طالع الجدول بالكامل من هنا

