جدول مباريات اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بعد أيام من هدوء وتيرة المباريات، تستمر عجلة كرة القدم في الدوران يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، مع استمرار فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022، وبداية مباريات المنتخبات رسميًا ووديًا.

وتتواصل الجمعة 23 سبتمبر 2022، مباريات التوقف الدولي الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تسعى المنتخبات المشاركة في المونديال إلى اختبار قدراتها إلى أقصى حد قبل انطلاق البطولة.

وعلى المستوى الأوروبي، تقام سبع مباريات ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتحديدًا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

منتخب إيطاليا يستضيف إنجلترا في مباراة قوية مرتقبة، كما يلعب منتخب ألمانيا أمام نظيره المجري.

أما على مستوى المباريات الودية الدولية، نشهد يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 مجموعة من المباريات القوية، أبطالها عدد من المنتخبات العربية.

منتخب السعودية، وفي إطار استعداداته لمنافسات كأس العالم 2022 يواجه منتخب الإكوادور، فيما يلعب منتخب مصر أمام منتخب النيجر.

منتخب المغرب، الذي يستعد أيضًا لمونديال قطر يلعب أمام تشيلي، أمام "العنابي" مستضيف كأس العالم 2022 يلعب أمام كندا.

ومن المباريات المرتقبة بعيدًا عن المواجهات العربية، يلعب منتخب البرازيل أمام منتخب غانا، في بروقة قوية للمنتخبين قبل مشاركتهما في المونديال.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 "23-09-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة إستونيا - مالطا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv جورجيا - مقدونيا الشمالية 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv إيطاليا - إنجلترا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv ألمانيا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv البوسنة والهرسك - مونتينيجرو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv فنلندا - رومانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv بلغاريا - جبل طارق 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv

مباريات ودية دولية