جدول مباريات اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 والقنوات الناقلة
نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.
لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الجمعة 22 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، في عدد من البطولات العربية، وفي مقدمتها الدوري المصري الممتاز.
وتتواصل الجمعة مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين تونس والبحرين، والثانية بين المغرب والسودان.
كما تتواصل الجمعة منافسات الجولة 26 من الدوري المصري لموسم 2021-22، بإقامة ثلاثة مباريات، بداية من مواجهة المقاولون العرب وغزل المحلة، ثم سيراميكا كليوباترا والمصري، وأخيرًا مواجهة إنبي وفاركو.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 "22-07-2022"
الدوري المصري
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
المقاولون العرب - غزل المحلة
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - المصري
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
إنبي - فاركو
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports
كأس العرب تحت 20 عامًا
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
تونس - البحرين
16:00 مصر، 17:00 السعودية
KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport
المغرب - السودان
20:00 مصر، 21:00 السعودية
KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport
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