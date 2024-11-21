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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 "22-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الحادية عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفيحاء - الأهلي17:50 السعودية، 16:50 مصرSSC Extra 1 HDحماد العنزي
SSC Extra 1 SDعيسى الزدجالي
الأخدود - الشباب18:05 السعودية، 17:05 مصرSSC Extra 2 HDسليمان الشريف
SSC Extra 2 SDفهد العنزي
النصر - القادسية20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
SSC SPORT 5 HDعائد العصيمي
SSC SPORT 1 SDحاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - بلد الوليد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - أوجسبورج21:30 مصر ، 22:30 السعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موناكو - بريست20:00 مصر ، 21:00 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي
باريس سان جيرمان - تولوز

22:00 مصر، 23:00 السعوية

beIN Sports 1

أحمد البلوشي

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيراميدز - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 2

مؤمن حسن
فاركو - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الغياتي
الأهلي - الاتحاد20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

أيمن الكاشف

طالع الجدول بالكامل من هنا

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